Заседание Совета членов и Международный симпозиум AAКC состоялись в Монголии

CentralAsia (MNG) - 5 июня 2023 года в Улан-Баторе состоялось заседание Совета членов (BoMM) Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (AAКC).

Со вступительным словом выступили председатель Конституционного суда Монголии и председатель AAКC Н.Чинбат.

После заседания состоялся международный симпозиум Ассоциации Азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов на тему «Защита прав человека в рамках конституционного контроля». В нем приняли участие представители Конституционного суда Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Мьянмы, России, Республики Корея, Турции, Таиланда и Пакистана.

Стороны выступили с более чем 10 докладами и обсудили такие актуальные вопросы, как роль и деятельность Конституционного суда в защите, обеспечении и продвижении основных прав и свобод граждан в рамках конституционного контроля, правовое регулирование и его дальнейшее развитие.

Председатель Конституционного суда Монголии, президент Ассоциации Азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов Чинбат Намжил в своем вступительном слове сказал: «За время председательства Монголии мы столкнулись со многими глобальными и региональными вызовами, и в то же время нам удалось укрепить сотрудничество и взаимопонимание.

За последние 30 лет полномочия мировых конституционных надзорных органов по защите основных прав человека расширились. В связи с этим Конституционный суд и надзорные органы стали более открытыми для граждан. Роль конституционных судов и учреждений, выполняющих аналогичные функции в защите прав и свобод человека, в современном обществе становится все более высокой. В этом Ассоциация Азиатских конституционных судов несомненно, будет служить ключевым связующим звеном для развития органов конституционного надзора региона в будущем».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения