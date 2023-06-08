Монгольский экспорт товаров и сырья увеличился на 54,5 процента

CentralAsia (MNG) - За первые пять месяцев текущего года Монголия экспортировала товаров и сырья на сумму 6305,8 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54,4 процента.

В общем объеме экспорта на долю полезных ископаемых приходилось 5492,4 млн долларов США или 87,1 процента, драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов, ювелирных изделий и монет – 297,2 млн долларов США или 4,7 процента, продукции растительного происхождения – 127,6 млн долларов США или 2 процента, всего. что составляет 93,8 процента от общего объема экспорта.

За первые пять месяцев года в Китай было экспортировано 100 процентов свинцовой руды и концентрата, железной руды, цинкового концентрата и сырой нефти, 99,9 процента медного концентрата и 98,5 процента угля, 47,3 процента переработанных шкур крупного рогатого скота и лошадей и 76,1 процента. % чесаного кашемира было экспортировано в Италию, а 99,9% выстиранного кашемира было экспортировано в Китай. По сообщению Главного таможенного управления, на вышеуказанные товары приходится 81,1 процента от общего объема экспорта.

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