На севере Казахстана из-за аномальной жары жители провели обряд, призывающий дождь. Видео

CentralAsia (KZ) - В Павлодарской области Казахстана 7 июня жители провели обряд, призывающий дождь. На коллективный намаз съехались имамы со всей области, к ним присоединилось более 500 верующих, сообщает телеканал KTK.

Уже неделю в регионе стоит жара. Отмечается, что столбики термометров показывают +36 градусов, а это на целых 11 градусов выше нормы.

«Не припомнят местные жители и такого засушливого года. Последний раз осадки были в прошлом месяце. Поэтому дождь решили вызывать молитвой. На коллективный намаз съехались имамы со всей области. К ним присоединилось более 500 верующих. Чтобы места хватило всем, мусульмане собрались на ипподроме. При себе нужно было иметь лишь коврик для намаза», – говорится в сообщении.

Традиционная молитва, в которой верующие просят об обильном дожде, называется истиска.

«По традиции, когда мы проводим тасаттык, мы делаем вместе с молитвой жертвоприношение. Эти действия являются, так сказать, похвальными и добрыми делами. В Павлодарской области многие аулы, поселки проводили такое мероприятие. Сначала жертвоприношение, потом тасаттык-намаз. Год очень тяжелый. Мы сегодня всех пригласили в мечеть молиться и просить у Аллаха ливневого дождя», – сказал главный имам Павлодарской области Жолдас кажы Коспакулы.

Ранее сообщалось, что в Астане жители нескольких жилых комплексов перекрыли улицу из-за отсутствия воды, которой нет уже неделю. Президент Казахстана поручил в кратчайшие сроки решить проблему.

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