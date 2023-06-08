Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее, - СМИ

Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын выпустил секретный приказ для местных властей, требующий от них предотвращать суициды в их районах. Об этом сообщает Radio Free Asia (RFA) и Mirror со ссылкой на источники.

По данным источников, в этом приказе суицид назван «актом измены социализму» и родине, а также «социальным вызовом». В приказе, разосланном в партийные комитеты на уровне провинций, городов и округов, Ким Чен Ын требует, чтобы местные власти принимали меры по предотвращению самоубийств. Также там говорится, что местные власти будут нести ответственность за такие случаи.

По данным источников RFA, это связано с резким ростом количества суицидов в стране. В конце мая Национальное агентство разведки Южной Кореи также сообщало, что число суицидов в Северной Корее выросло на 40% в сравнении с прошлым годом. По его оценке, это связано с «большим количеством внутренних факторов беспокойства в Северной Корее из-за тяжелого положения населения».

Как сообщает один из источников RFA, чиновник из северокорейской провинции Северный Хамген, только в городе Чхонджин и окружающих районах с начала года зафиксировано 35 случаев суицида, причем часто самоубийства совершаются целыми семьями. «Большинство суицидов вызваны крайней бедностью и голодом, так что никто (из местных должностных лиц) не в состоянии предложить контрмеры прямо сейчас»,— сообщает источник.