Касым-Жомарт Токаев призвал реформировать Совбез ООН

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Организация Объединенных Наций (ООН) в настоящее время остается единственной авторитетной «всеобщей глобальной организацией», но ее Совет Безопасности нуждается в реформировании, сообщает Акорда.

«Мы не добьемся успеха в решении нынешних вызовов без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности»,— заявил Токаев в ходе пленарной сессии международного форума «Астана» в казахстанской столице. Он предложил изменить Совбез ООН так, «чтобы голоса представителей «средних держав» там звучали более весомо и были услышаны».

По его мнению, в данный момент фактически происходит «подрыв основ мирового порядка, который был построен с момента создания ООН». Говоря о геополитической ситуации в мире, Касым-Жомарт Токаев отметил, что «мы являемся свидетелями возвращения «блокового мышления».

«Мы также являемся свидетелями возвращения спустя 30 лет прежнего разделяющего нас «блокового» мышления. Силы раскола не являются исключительно геополитическими. Они также имеют экономическую подоплеку. Сама экономическая политика открыто используется в качестве оружия. Это противостояние включает в себя санкции и торговые войны, целенаправленную долговую политику, ограничение доступа или изолирование от источников финансирования, а также контроль над инвестициями. В совокупности эти факторы постепенно подрывают фундамент, на котором основывается глобальный мир и процветание последних десятилетий: свободная торговля, глобальные инвестиции, инновации и честная конкуренция», - сказал Токаев.

По словам казахского лидера, результатом является растущее недоверие, которое оказывает негативное влияние на функционирование известных международных форумов, существующих рамок, режимов безопасности, механизмов в области нераспространения.

«Таким образом, мы сталкиваемся с неопределенностью, растущей нестабильностью и конфликтами. Это, в свою очередь, побуждает увеличивать расходы на оборону, на новейшие вооружения, которые, в конечном счете, ничего не гарантируют. Об этом свидетельствует и то, что впервые за полвека мы столкнулись с перспективой применения ядерного оружия. Все это происходит как раз в тот момент, когда нам безотлагательно необходимо сосредоточиться на угрозе экзистенциального изменения климата», - считает Токаев.

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