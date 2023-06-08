Токаев призвал страны Центральной Азии вместе решать проблему с водой

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать проектный офис стран Центральной Азии в Алматы и провести Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН и других международных организаций, сообщает Акорда.

«Уровень воды в двух великих реках нашего региона – Сырдарье и Амударье – к 2050 году снизится примерно на 15%. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в регионе, мы призываем выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала. Проблема воды и изменение климата тесно связаны между собой. Центральная Азия – это регион, где водная безопасность может быть достигнута только путём тесного сотрудничества и эффективно подобранных совместных мер», – сказал президент, выступая 8 июня на международном форуме Астана.

Как отметил глава государства, засухи и наводнения в Центральной Азии приведут к ущербу в размере 1,3% ВВП в год, урожайность снизится на 30%, что приведет к появлению 5 млн внутренних климатических мигрантов к 2050 году. Токаев напомнил, что поверхность ледников уже сократилась на 30%.

По словам Токаева, Казахстан мог бы предложить огромные возможности «зелёной» экономики и стать центром возобновляемой энергетики.

«Однако время не на нашей стороне. Для декарбонизации и создания «зелёной» экономики с необходимой скоростью нам нужны ресурсы и партнёрские отношения на международном форуме в Астане. Чрезвычайная климатическая ситуация на планете является нагляднейшим примером нашей взаимозависимости и общей судьбы. Хотим мы того или нет, но мы связаны друг с другом. Учитывая эту реальность, тот, кто придумает, как работать вместе, добьётся успеха, а неспособный – потерпит неудачу», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что принципы и ценности ООН, лежащие в основе многостороннего подхода, являются не просто наиболее эффективным способом решения этой проблемы – это единственный путь.

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