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В парках и скверах Алматы запретили ездить на электросамокатах
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Алматы определили зону, где действует ограничение передвижения для арендных электросамокатов, сообщает пресс-служба городского акимата.

К такому решению совместно с кикшеринговыми компаниями пришли, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения и комфорт горожан на территории общественных пространств. Теперь на самокатах нельзя будет кататься в парках «Южный», 28 гвардейцев-панфиловцев, Культуры и отдыха и Первого президента.

«Также запрет выставлен на территорию скверов «Северный» и перед КБТУ, в Ботаническом саду, на пешеходной зоне Арбата и Терренкуре. Кроме того, на территории пешеходной зоны по улице Панфилова и в сквере по улице Макатаева между улицами Желтоксан и Чайковского введены ограничения скорости до 10 км/ч. При этом на всех указанных участках, а также по улице Тулебаева, запрещена парковка электросамокатов», – говорится в сообщении.

Ограничения будут отражаться в приложениях компаний, предоставляющих сервис аренды элеткросамокатов. Акимат Алматы просит горожан соблюдать правила, не ездить на большой скорости в местах скопления людей и не парковать самокаты в неположенных местах.

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