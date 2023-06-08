Плантации тутовника в Узбекистане расширят на 105 тысяч гектаров, шелководам добавят льгот

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 2023 по 2027 годы создадут новые плантации тутовника на 105 тысячах гектаров земли. Это предусмотрено указом президента о мерах по поддержке надомников-шелководов и расширениию кормовой базы для выращивания шелкопряда.

Земельные участки для создания новых тутовых плантаций размером не менее 10 гектаров будут выделяться шелководческим кластерам, фермерским хозяйствам шелководства и тутоводства — в порядке исключения, на праве аренды в соответствии с инвестиционным договором или соглашением о государственно-частном партнерстве (ГЧП).

В междурядьях тутовника на земельном участке, прикрепленном к шелководческому домохозяйству, разрешается высаживать овощи, картофель, бахчевые, бобовые и масличные культуры, цветы, зелень, лекарственные растения, кукурузу.

С июня текущего года в регионах будут создавать:

новые шелководческие кластеры, занимающиеся уходом за тутовым шелкопрядом, закупкой, переработкой выращиваемого шелка-сырца, созданием цепочки добавленной стоимости, направлением на внутренний рынок и экспортом готовой продукции.

новые фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием саженцев шелковицы, созданием тутовых плантаций, уходом за тутовым шелкопрядом, заготовкой шелка-сырца.

Агентству по работе махаллабай и развитию предпринимательства при Министерстве занятости и сокращения бедности, а также помощникам хокимов (глав администраций) поручено организовать деятельность шелководческих домохозяйств на условиях договора семейного подряда.

С 1 июня:

шелководческие кластеры начнут бесплатно предоставлять грены тутового шелкопряда и ресурсы по уходу за ними надомникам, фермерам и хозяйствам, занятым в шелководстве;

на строительство скважины для отбора воды на тутовых плантациях площадью 10 га и более, а также насосной станции для откачки воды из рек, каналов и других водоемов будут выделять субсидию в размере 600 тысяч сумов ($53) за каждый метр, но не более 120 млн сумов ($10,5 тысячи);

заемные средства по ставке 14% годовых решено предоставлять шелководческим домохозяйствам, фермерским хозяйствам шелководства и тутоводства, шелководческим кластерам – для поставки материально-технических ресурсов, необходимых для выращивания тутовника, включая семена и рассаду, а также для оказания сельхозуслуг; переработчикам, хранителям и экспортерам – для пополнения оборотных средств, необходимых на закупку заготовленного (выращенного) шелка-сырца.

Надомникам на строительство помещений для ухода за гренами шелкопряда в своих домохозяйствах, а также переработчикам, хранителям, экспортерам и шелководческим кластерам будут выделять средства сроком на 10 лет по ставке 14% на строительство цехов по хранению, сортировке, переработке заготовленного (выращенного) шелка-сырца.

По данным Международной комиссии по шелководству International Sericultural Commission (INSERCO) на 2021 год, Узбекистан является третьим по размерам производителем шелка в мире — после Китая и Индии. Шелководческая отрасль республики производит продукцию более чем на 3 трлн сумов ($265 млн) и экспортирует товары почти на $110 млн. Комитету по развитию шелководства и шерстяной промышленности поручено до конца 2023 года обеспечить посадку 123,8 млн саженцев тутовника и заготовку 26 тысяч тонн коконов.