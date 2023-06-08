Зеленский посетил затопленный Херсон. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приехал в Херсон. Там он провел координационное совещание по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС, сообщается на сайте украинского президента.

«Много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения затопленных территорий»,— написал Зеленский в Telegram.

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Он сообщил, что побывал на переправе в Херсоне, где осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий.

Кроме того, по словам украинского президента, обсуждались перспективы восстановления экосистемы Херсонской области, а также оперативная военная обстановка в зоне катастрофы. «Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины»,— добавил он.

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков оказались затоплены почти полностью. Из-за затопления погибли 5 человек, 41 пострадал. В произошедшем Россия и Украина обвиняют друг друга.