В воинских частях Таджикистана усилили проверки с целью выявления фактов дедовщины

CentralAsia (TJ) - Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон поручил усилить контроль в воинских частях с целью выявления фактов «дедовщины».

Как сообщается на сайте ведомства, в воинских частях уже прошли проверки.

«По поручению Генерального прокурора Таджикистана во всех воинских частях страны с целью выявления незаконной практики дедовщины и избиения военнослужащих, установления и привлечения к ответственности виновных лиц, повышения ответственности руководящего состава в воинских частях произведены прокурорские проверки и усилен надзор в данном направлении», - говорится в сообщении.

Где уже проводились проверки, есть ли какие-либо результаты этих проверок и продолжаются ли они – не сообщается.

В публикации также приводится подробное описания недавнего дела о «дедовщине», ставшего широко известным после появления в сети видеозаписи.

«Информация была подвергнута полной и тщательной проверке под личным контролем Генерального прокурора республики, генерал-полковника юстиции Юсуфа Рахмона. В результате все виновные лица были установлены, привлечены к уголовной ответственности и осуждены по приговору суда», - отмечено в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 15 декабря 2022 года в в/ч 0215 Погранвойск ГКНБ РТ, видеозапись жестокого обращения с новобранцами же попала в сеть в апреле 2023 года, после чего началось следствие, а в середине мая дело было передано в суд. Приговор был зачитан 30 мая в здании Военного суда гарнизона Худжанда.

Длительные сроки тюремного заключения по этому делу получили 8 человек.

Так, согласно решению суда:

- подполковник Нузхат Лазуриев, начальник первой пограничной комендатуры «Ворух» в/ч 0215 ПВ ГКНБ РТ осужден на 11 лет и 6 месяцев за злоупотребление властью и превышение должностных полномочий (статья 391, часть 3, пункт “б”);

- рядовые Аъзамджон Камолов, Ходжиакбар Сайфуллоев, Шамсулло Юсупов также получили срок 11 лет и 6 месяцев за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (статья 373, ч. 2, п. а, б, в) и превышение должностных полномочий;

Другие 4 солдата Мухаммадназар Нозимов, Джонибек Косимзода, Фахриддин Азимов, Сунатулло Холматов за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими приговорены к 9,6 годам лишения свободы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения