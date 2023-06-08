WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере

CentralAsia (CA) - Мессенджер WhatsApp в ближайшее время запустит каналы, говорится в сообщении компании в блоге, сообщает TechCrunch.

«Мы представляем каналы — простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp», — говорится в публикации.

Каналы будут находиться отдельно от чатов и сообществ — на новой вкладке «Актуальное». На эту же вкладку переместят статусы.

Публиковать что-то в канале смогут только их администраторы, это могут быть сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. Подписчики каналов смогут только просматривать контент: возможности комментировать у них не будет.

В мессенджере также будет создан каталог каналов с новостями от местных государственных органов, о спорте и увлечениях и подборки по другим темам. Перейти в нужный канал можно будет через поиск по каталогу либо с помощью приглашения.

Создатели мессенджера заявили, что стремятся создать «самый конфиденциальный сервис для публикации контента». «Для этого мы в первую очередь обеспечиваем защиту данных администраторов и подписчиков. Номер телефона и фото профиля администратора не будут видны подписчикам, а номера телефонов подписчиков будут скрыты от всех в канале, включая администраторов», — говорится в сообщении в блоге WhatsApp. Также не будет публичной информация о том, на какие каналы подписан пользователь мессенджера.

Пользователям обещают возможность удаления публикаций канала, в том числе с устройств подписчиков. Администраторы также смогут запрещать делать снимки экрана при просмотре канала, пересылать контент из него, скрывать свой канал из результатов поиска по каталогу. У них также будет возможность определять, кому можно подписываться на их канал.

«Поскольку каналы предназначены для широкой аудитории, они не защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Однако мы считаем, что сквозное шифрование может быть полезно в каналах с ограниченной аудиторией, например в каналах некоммерческих организаций или органов здравоохранения. Возможно, в будущем мы реализуем эту идею», — говорится в публикации.

Также для администраторов будет предусмотрена возможность монетизации каналов через подключение к ним платежных сервисов и возможность продвижения каналов в каталоге.

Сначала каналы станут доступны жителям Колумбии и Сингапура, а затем — в ближайшие месяцы — пользователям и в других странах.