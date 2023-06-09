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Монгольская компания «Дижитал Концепт» подписала соглашение о долгосрочном финансировании на $18 млн с ЕБРР

CentralAsia (MNG) -  «GS25» работает над увеличением количества филиалов и в этом году их будет 280 отделений.

ООО «Дижитал Концепт» подписало соглашение о долгосрочном кредитном финансировании на сумму 18 млн долларов США с Европейским банком реконструкции и развития. Считается, что это внесет значительный вклад в дальнейший рост розничной торговли и пищевой промышленности.

Ритейлеры, малый и средний бизнес также смогут владеть франшизами GS25.

«GS25» работает над увеличением количества филиалов, в этом году у него будет 280 филиалов, и стремится расширить свою деятельность в регионе. В результате будет создано более 1500 рабочих мест и будет поддерживаться более 400 поставщиков, подчеркнули в «Дижитал Концепт».

Они также планируют улучшить работу своих магазинов и предоставить их по франшизе лицам, заинтересованным в торговле и услугах.

Постоянный представитель ЕБРР в Монголии Ханнес Такач:

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