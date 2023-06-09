Монгольская компания «Дижитал Концепт» подписала соглашение о долгосрочном финансировании на $18 млн с ЕБРР

CentralAsia (MNG) - «GS25» работает над увеличением количества филиалов и в этом году их будет 280 отделений.
ООО «Дижитал Концепт» подписало соглашение о долгосрочном кредитном финансировании на сумму 18 млн долларов США с Европейским банком реконструкции и развития. Считается, что это внесет значительный вклад в дальнейший рост розничной торговли и пищевой промышленности.
Ритейлеры, малый и средний бизнес также смогут владеть франшизами GS25.
«GS25» работает над увеличением количества филиалов, в этом году у него будет 280 филиалов, и стремится расширить свою деятельность в регионе. В результате будет создано более 1500 рабочих мест и будет поддерживаться более 400 поставщиков, подчеркнули в «Дижитал Концепт».
Они также планируют улучшить работу своих магазинов и предоставить их по франшизе лицам, заинтересованным в торговле и услугах.
Постоянный представитель ЕБРР в Монголии Ханнес Такач: