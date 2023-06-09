20 госкомпании по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог Монголии будут объединены в ОАО

CentralAsia (MNG) - Госкомпании по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог будут объединены, и до 34 процентов акций будут торговаться на фондовой бирже.

На очередном заседании правительства было принято решение об объединении 20 государственных предприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог в открытые акционерные общества.

В целях оптимизации структуры государственных предприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, улучшения управления и повышения эффективности, а также постановки их под прямой общественный контроль компании будут объединены и реорганизованы.

Каждая из этих компаний, работающих в 20 аймаках, оценивается примерно в 1,5 миллиарда тугриков. В результате она реорганизуется в компанию стоимостью 38 миллиардов тугриков.

Считается, что появится возможность привлечь инвестиционный интерес к предпринимателям в этой сфере и повысить эффективность корпоративного управления и работы.

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