экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
20 госкомпании по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог Монголии будут объединены в ОАО

CentralAsia (MNG) -  Госкомпании по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог будут объединены, и до 34 процентов акций будут торговаться на фондовой бирже.

На очередном заседании правительства было принято решение об объединении 20 государственных предприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог в открытые акционерные общества.

В целях оптимизации структуры государственных предприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, улучшения управления и повышения эффективности, а также постановки их под прямой общественный контроль компании будут объединены и реорганизованы.

Каждая из этих компаний, работающих в 20 аймаках, оценивается примерно в 1,5 миллиарда тугриков. В результате она реорганизуется в компанию стоимостью 38 миллиардов тугриков.

Считается, что появится возможность привлечь инвестиционный интерес к предпринимателям в этой сфере и повысить эффективность корпоративного управления и работы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com