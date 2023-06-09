Торгово-экономический форум ТПП Монголии, Китая и России продолжается

CentralAsia (MNG) - 8-9 июня в Монголии проходит XVI Торгово-экономический форум торгово-промышленных палат Монголии, Китая и России, в котором принимают участие более 450 представителей деловых кругов трех стран.

В ходе двухдневного форума ТПП обсуждают и обмениваются идеями о возможностях сотрудничества, торговли и инвестиций в рамках Программы создания экономического коридора Китай-Монголия-Россия, которая является важным документом для развития сотрудничества между тремя странами.

Открывая Форум, Президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты Амартувшин Отгондаваа сказал: «Роль Палат важна в стимулировании сотрудничества свободных зон в экономическом коридоре и увеличении инвестиций». Он отметил, что у предпринимателей появится больше возможностей для сотрудничества в проектах, включенных в программу экономического коридора. Г-н Амартувшин проинформировал, что к концу 2022 года внешнеторговый оборот Монголии достиг 21,2 млрд долларов США, из которых на долю торговли с Китаем приходилось 64 процента, а с Россией - 12,7 процента.

Заместитель председателя Китайского совета по содействию международной торговле Чжан Шаоган сказал: «Наш комитет придает большое значение сотрудничеству трех стран. Деловые люди являются главной силой и непосредственными бенефициарами экономического и торгового сотрудничества. Перед бизнесменами стран открыты возможности для активного участия в строительстве Экономического коридора, расширения масштабов традиционной торговли, обновления методов торговли, развития трансграничной электронной торговли».

Г-н Чжан Шаоган подчеркнул, что Китайский совет по содействию международной торговле объявил этот год «Годом инновационного прогресса» и пригласил предпринимателей трех стран принять участие в Международных инновационных форумах, которые пройдут в Пекине и Макао.

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С.Н. Катырин отметил: «Открылись новые возможности для торгово-экономических отношений между Россией и Монголией, и мы находимся в начале большого пути. В «новых» экономических условиях следует обратить внимание на более комплексные формы сотрудничества, например, совместные предприятия, переход к производству, взаимовыгодные инвестиции.Российские компании могут эффективно сотрудничать с монгольскими партнерами в модернизации и строительстве энергетических объектов.Перспективы сотрудничества в сферах модернизации основных объектов транспортно-логистической инфраструктуры Монголии, строительства можно увидеть современный транспортно-логистический центр в Улан-Баторе, внедряющий современные технологии в производство, развивающий электронную коммерцию и цифровые рынки, а также использующий трансграничные решения в области информационных технологий».

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