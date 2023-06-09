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В Монголии утверждены процедуры обеспечения кибербезопасности

CentralAsia (MNG) -  На очередном заседании 7 июня 2023 года Кабмин принял следующее решение.

Утверждены процедуры обеспечения кибербезопасности

После утверждения процедур по обеспечению кибербезопасности будет создана правовая среда для снижения киберрисков, а также будут установлены обязательные требования и регламенты по обеспечению кибербезопасности в деятельности государственных и частных организаций, предотвращение, выявление и реагирование на киберпреступления.

Политики и процедуры кибербезопасности имеют основополагающее значение для определения целей организации в сфере безопасности и описания рабочих процессов для достижения этих целей. Однако интеграция принципов безопасности IT и ОТ может представлять сложность при определении и реализации единой стратегии безопасности. IT-безопасность, как правило, ориентирована на конфиденциальность данных, в то время как безопасность ОТ ориентирована на эксплуатационную готовность (время безотказной работы) и целостность данных. Поэтому при разработке политик и процедур кибербезопасности для ПСУ (промышленных систем управления) эти приоритеты требуют правильного понимания и объединения для формирования эффективной программы обеспечения безопасности в соответствии с отраслевыми рекомендациями.

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