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В Монголии состоится международный мотофестиваль «Талын салхи»

CentralAsia (MNG) -  Крупнейший в этом году мотофестиваль «Талын салхи»- («Ветер в степи») пройдет завтра в комплексе «Чингисийн хурээ» в седьмой год. В этом году в мотофестивале примут участие более 170 любителей мотоциклов из 21 аймачных спортивных клуб, России, Китая и Южной Кореи.

Вчера 66 любителей мотоспорта и спортсменов из Китая прибыли в Улан-Батор для участия в этом международном мотофестивале.

10 июня на площади Сухэ-Батора состоится открытие фестиваля, а в 16:00 все мотоциклисты выстроятся в колонну и двинутся от площади Сухэ-Батора к комплексу «Чингисийн хурээ». Вечером, в 18:00, шоу начнется в комплексе «Чингисийн хурээ».

На шоу придут такие монгольские певцы и артисты, как Don dior, Limit king, Rookie, Wolfizm, Bekatrina, Gvnsor, Ginjin и Mrs M.

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