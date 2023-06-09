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Акула съела мужчину недалеко от пляжа в Египте. Видео

CentralAsia (CA) -  Гражданин России погиб в египетской Хургаде в результате нападения акулы рядом с отелем Dream Beach. Инцидент произошел наконуне, 8 июня. Об этом ТАСС c ообщил генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев.

По словам Воропаева, погиб «россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения». «Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг», - говорится в сообщении генконсульства в Telegram.

Всё произошло возле отеля Dream Beach. По словам туристов, мужчину пытались спасти, но акула стала утаскивать его под воду.

Telegram-канал Shot со ссылкой на российских туристов сообщил, что мужчину пытались отбить, но в итоге акула съела его. По данным Telegram-канала Baza, погибший — россиянин, который долго жил в Египте. На пляже с ним была девушка. Она смогла спастись.

Местные власти закрыли пляжи в городе после нападения. Они также призывают местных жителей и туристов не заходить в воду.

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