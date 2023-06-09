Symbiotics Investments предоставляет Khan Bank облигацию на сумму $10 млн, ориентированную на гендерную проблематику

CentralAsia (MNG) - Symbiotics Investments организовала выпуск гендерно-ориентированных облигаций на сумму 10 миллионов долларов для Khan Bank через фонд двойного возврата Vision Microfinance.

Выпуском этой гендерно-ориентированной облигации Khan Bank подтверждает свою приверженность Целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР), в частности ЦУР 5: Гендерное равенство. Khan Bank запустил новые кредитные продукты, специально предназначенные для повышения производительности, конкурентоспособности и доступа к финансовым ресурсам женщин-предпринимателей.

Выпуск этой гендерно-ориентированной облигации представляет собой важную веху в стремлении монгольского финансового сектора к устранению гендерного неравенства и содействию инклюзивности, поскольку это первая облигация в Монголии с явной целью поддержки ЦУР через гендерную призму.

Облигация посвящена программам создания рабочих мест и финансирования, направленным на предотвращение и сокращение безработицы, вызванной социально-экономическими кризисами. Это принесет пользу женщинам-заемщикам и МСП, принадлежащим или управляемым женщинами. С помощью этого финансового инструмента Хан Банк стремится мобилизовать доходы для решения гендерных проблем. Выпуск облигаций не только предоставит уникальную инвестиционную возможность, но и окажет социальное воздействие, создав устойчивые изменения, которые принесут пользу обществу и экономике.

«Vision Microfinance с гордостью отмечает свою 15-летнюю историю инвестиций в Монголии выпуском этой гендерно-ориентированной облигации в сотрудничестве с Symbiotics Investments и Khan Bank, которая демонстрирует инновации, ставшие возможными благодаря долгосрочному партнерству, и наше стремление влиять на инвестиции в Монголию с 2008 г.», — сказал Кристоф Эккарт, старший управляющий фондами Impact Asset Management.

«Опираясь на импульс первой гендерно-ориентированной облигации, выпущенной в 2022 году, мы очень рады работать с нашим давним партнером Хан Банком и позволять им работать над устранением гендерного разрыва среди своих клиентов и, в более широком смысле, для всего женского населения Монголии», — сказал Юджин Тан, региональный менеджер Symbiotics в Восточной Азии.

Эта гендерно-ориентированная облигация выпущена через платформу выпуска облигаций, спонсируемую Symbiotics (Micro, Small & Medium Enterprises Bonds S.A.) в рамках ее концепции устойчивых облигаций, сертифицированной в декабре 2019 года и ноябре 2021 года DNV GL. Облигация включена в Официальный список ценных бумаг Люксембургской фондовой биржи и отображается с гендерно-ориентированным флагом на Люксембургской зеленой бирже.

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