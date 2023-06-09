Представители СМИ стран ШОС посетили китайский город Ляньюньган

Порт в Ляньюньгане // GNFCC SCO

CentralAsia (CA) - Представители СМИ стран Шанхайской организации сотрудничества 24-27 мая посетили портовый город Ляньюньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай).

В делегацию вошли журналисты как из стран ШОС, так и стран наблюдателей и партнеров (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Индия, Пакистан, Иран, Азербайджан, Монголия, Белоруссия, Катар, Саудовская Аравия, Непал, Камбоджа, Мьянма, Мальдивы, Шри-Ланка, Кувейт, Египет, Афганистан, всего 20 стран).

В течение четырех дней представители СМИ посетили порт Ляньюньган, фармацевтические компании «Хэнжуй» и «Канюань», Ляньюньганскую нефтехимическую промышленную базу, Китайско-казахстанскую базу логистического сотрудничества (Ляньюньган), Международный логистический парк ШОС (Ляньюньган), садовый парк Юаньбоюань, ландшафтный район Хуагошань и центр торговли хрусталем «Дунхай».

Ляньюньган расположен на месте слияния морской береговой линии Цзянсу и железной дороги Ланьчжоу-Ляньюньган. Город стал важным портовым городом в рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь» благодаря своему географическому положению. В 2014 году в Ляньюньгане была создана Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества, которая была первым реализованным в Китае проектом сотрудничества в строительстве «Пояса и пути», и открыла для Казахстана, крупнейшей внутриконтинентальной страны, выход к Тихому океану.

Власти Ляньюньган сообщили, что за последние несколько лет город внес значимый вклад в содействие транспортной взаимосвязанности Азии, Африки и Европы, а также расширение открытости внешнему миру на высоком уровне.

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Организаторами визита выступили Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и Народное правительство города Ляньюньган, соорганизаторами — Комитет по делам развития и реформ города Ляньюньган, Отдел пропаганды парткома города Ляньюньган, Канцелярия по иностранным делам Народного правительства города Ляньюньган. Поддержку в проведении мероприятия также оказали Институт «Пояса и пути» Университета Цинхуа и новостной портал «Хуаньцюван».

Визит группы представителей СМИ в Китай по линии ШОС стал первым визитом журналистов в постпандемийный период.

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