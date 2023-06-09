На севере Казахстана более двух тысяч человек третью неделю сидят без воды

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Кокшетау (Казахстан) более двух тысяч человек остались без воды. По словам жителей, эта проблема началась ещё зимой, однако тогда воду давали хотя бы по часам. Сейчас её нет совсем. И так продолжается больше двух недель, сообщил «31 канал».

Микрорайон Бирлик находится в черте Кокшетау. Это частный сектор, где проживает более двух тысяч жителей. Они предполагают, что причина отсутствия воды – в деятельности ближайших промышленных предприятий. Рядом с районом их около шести.

«Они всю воду нашу забирают. Промышленная зона. Ну, сделайте им отдельную ветку! Мы-то тут при чём? Сколько дворов, Бирлик огромный построили. Ладно там, огороды, но помыться нету!» – выразила возмущение жительница микрорайона Елена Красоцкая.

Её соседка Гульдарай Нуралина переживает за пожилых родственников.

«Сейчас такая аномальная жара стоит. У меня дома двое стариков. Во-первых, у нас у всех огороды, во-вторых, у нас нечего пить, нечем стираться, нечем даже элементарно руки помыть. Это всё производственные предприятия. У них должны быть свои резервуары», – считает она.

Директор горводоканала «Кокшетау су арнасы» Юрий Шенгальц полагает, что проблема возникла из-за плотной застройки.

«Эта проблема, как говорят, с зимы. Сегодня уже в резервуары-накопители набрали, будем по часам подавать воду. Сейчас эти вопросы прорабатываются с отделом строительства. Ни сегодня, ни завтра их не решить. Это нужен проект. В этом плане с бизнесом мы встречаемся и уведомления дали по ограничению подачи воды», – прокомментировал он проблему.

Просьба жителей провести для предприятий отдельную ветку подачи воды будет рассмотрена, заверил директор горводоканала. А пока жителям остаётся ждать, сидя у кранов.

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