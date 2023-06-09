Частная компания из Кыргызстана нелегально пыталась провести в Россию через Казахстан 14 беспилотников

CentralAsia (KG) - В мае ГУ Жамбылского департамента государственного имущества и приватизации выставили на торги партию из 14 беспилотников DJI AgrasT30. Каждый из них стоит около 6 млн тенге ($13,5 тыс.), а общая стоимость партии составляет 86,3 млн тенге ($193,2 тыс.), сообщает Orda.

Согласно описанию лота, все эти беспилотники переданы на баланс госорганов Казахстана.

Выяснилось, что эти дроны перевозили через Казахстан в Россию. Таможенная служба Казахстана выяснила, что у поставщика из Кыргызстана, фирмы ОсОО «Импульс-Инвест», отсутствует лицензия на перевозку таких товаров.

Следовательно, дроны не достигли своего заказчика — российской строительной компании «Нова». Их конфисковали на казахстанской таможне, а фирму ОсОО «Импульс-Инвест» оштрафовали на сумму в 76 тысяч тенге ($170). В результате беспилотники остались в собственности казахстанских властей.

⇳

По данным Минюста Кыргызстана, учредителем и руководителем ОсОО «Импульс-Инвест» является Радик Насрединов. Фирма занимается оптовой торговлей товарами широкого ассортимента. Дата перерегистрации — 27 января 2021 год.

Беспилотные летательный аппарат DJI Agras T30 изначально разработан для опрыскивания растений с помощью специальных распылителей.

Модель получила две камеры с видом от первого лица, которые позволяют оператору осматриваться, не поворачивая корпус аппарата. В арсенале Agras T30 также есть сферический радар, который обнаруживает объекты вокруг независимо от освещения и погодных условий, а также яркий прожектор для работы ночью.

Пульт дистанционного управления поддерживает стабильную передачу видео на расстоянии до 5 км, а яркий 5,5-дюймовый экран обеспечивает оператору хорошую видимость даже под прямыми солнечными лучами. Один пульт может управлять несколькими дронами одновременно. Аппарат также имеет защиту от помех.

Одним из главных преимуществ БПЛА разработчики называют прочность. Корпус полностью закрыт и защищен от воды, пыли и других угроз по стандарту IP67. Все важные элементы имеют три уровня защиты от повреждений.

«Умная» батарея обладает емкостью 29 000 мАч, после разрядки ее можно сразу же заменить на другую. Стандартная зарядная батарея мощностью 7200 Ватт заряжает аккумулятор всего за 10 мин.

Характеристики DJI Agras T30

Максимальная взлетная масса: 78 кг

Максимальная скорость полета: 10 м/с

Максимальная высота: 4,5 км

Продолжительность полета: 20,5 мин. при весе 36,6 кг

Вес без аккумулятора: 26,3 кг

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения