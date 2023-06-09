В Египте поймали напавшую на мужчину акулу. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 12:49, 09 июня 2023
- Просмотров: 1459
- Обновлено: 12:55, 09 июня 2023 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Напавшую на мужчину в египетском Хургаде акулу поймали. Об этом со ссылкой на источники сообщили SkyNews Arabia и Shehab News.
Подробностей поимки акулы не приводится. Shehab News пишет, что акулу поймали спасатели вместе с местными рыбаками.
Министерство окружающей среды Египта сообщило, что акула, которая напала на мужчину, оказалась тигровой.
8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула напала на человека. Генконсульство России в Хургаде сообщило, что это был гражданин РФ. По словам российского консула, погибший — Попов В. Ю. 1999 года рождения. Telegram-каналы писали, что он давно жил в Египте и не был туристом.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.