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В Египте поймали напавшую на мужчину акулу. Видео
Предыстория: Акула съела мужчину недалеко от пляжа в Египте. Видео

CentralAsia (CA) -  Напавшую на мужчину в египетском Хургаде акулу поймали. Об этом со ссылкой на источники сообщили SkyNews Arabia и Shehab News.

Подробностей поимки акулы не приводится. Shehab News пишет, что акулу поймали спасатели вместе с местными рыбаками.

Министерство окружающей среды Египта сообщило, что акула, которая напала на мужчину, оказалась тигровой.

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула напала на человека. Генконсульство России в Хургаде сообщило, что это был гражданин РФ. По словам российского консула, погибший — Попов В. Ю. 1999 года рождения. Telegram-каналы писали, что он давно жил в Египте и не был туристом.

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