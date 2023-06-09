В Казахстане в выходные ожидаются дожди и спад жары

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 10-12 июня после сильной жары ожидается ее спад и дожди, местами – сильные, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града; 10-12 июня на севере, востоке, в центре, и в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные дожди, на юго-западе, юге – пыльная буря», - сообщили синоптики.

Спад жары ожидается на севере, востоке до +20+29 °С, в центре +20+33 °С, 11-12 июня на юго-востоке республики до +23+28 °С.

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