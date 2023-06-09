В Душанбе при участии эмира Катара открыли одну из крупнейших мечетей в Центральной Азии. Фото

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 8 июня прошла торжественная церемония открытия одной из крупнейших мечетей Центральной Азии. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».

После официальной церемонии открытия было предложено назвать мечеть именем Имама Аъзама – Абу Ханифы Нуъмона ибни Собита.

В открытии приняли участие президент страны Эмомали Рахмон и находящийся в Таджикистане с государственным визитом эмир Катара Шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани.

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Новая центральная соборная мечеть Душанбе занимает 12 гектаров земли, здание расположено на трех гектарах и имеет три больших входа.

Мечеть может одновременно вместить 133 тысяч человек, из которых 43 тысячи будут находиться внутри здания, остальные – вокруг него.

В юго-западной части большого молитвенного зала расположен михраб (ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку (киблу).

Мечеть состоит из 4-х минаретов высотой 74 метра, двух малых декоративных минаретов высотой 21 метр, большого красивого купола высотой 43 метра и 17 малых куполов высотой 35 метров. Внутри мечети имеются 6 просторных учебных аудиторий, зал для приёма гостей и проведения собраний, 2 библиотеки, 9 рабочих кабинетов, 3 гостиницы и технические помещения.

«Это не только мечеть, а современная база исламской культуры и истории, ее залы построены таким образом, что в них будут проводиться различные научно-культурные мероприятия и конференции различного уровня», — отмечает «Ховар».

Первый камень в фундамент будущей мечети был заложен 5 октября 2009 года во время празднования 1310-летия основателя и лидера ханафитского учения Абу Ханифы Нуъмона ибн Собита, имя которого решено присвоить новому сооружению.

Строительство началось 5 октября 2011 года, завершилось осенью 2019-го. Церемонию открытия назначили на март 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее отложили. В феврале Комитет по делам религий, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана сообщил, что церемония состоится в дни визита эмира Катара.

Проект мечети обошелся почти в $100 млн, $30 млн из которых выделило правительство Таджикистана, $70 млн — власти Катара.

Летом 2022 году в Астане распахнула двери главная мечеть Казахстана, в которой одновременно могут молиться 235 тыс. человек. Именно она на данный момент является самой большой в Центральной Азии.

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