Объявлен новый Lexus GX третьего поколения. Фото, видео

Lexus GX 2024 года

CentralAsia (CA) - Объявлен новый Lexus GX 2024 года — это первая существенная переработка платформы за 14 лет. Это третье поколение Lexus GX.

Как сообщает Сarscoops, в большинстве областей он не стал мягким — под этим квадратным, но красивым стилем остается шасси с кузовом на раме и постоянный полный привод, которые служат основой внедорожных способностей GX. Помимо этого, Lexus обещает, что GX останется одним из самых роскошных автомобилей для передвижения по бездорожью с новым дизайном интерьера и вместимостью до семи человек.

Под капотом Lexus GX находится 3,4-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Конечно, у него больше мощности, и он в стандартной комплектации работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. На данный момент это единственный предлагаемый двигатель, но варианты откроются позже, когда на горизонте появится гибридная трансмиссия.

Больше и квадратнее

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Lexus GX 2024 года отличается от предыдущих моделей благодаря точеному кузову нового автомобиля. В профиль GX 2024 года почти напоминает Toyota Land Cruiser 70-й серии, и, конечно же, Lexus будет тесно связан с заменой японского Land Cruiser Prado.

Веретенообразная решетка радиатора Lexus хорошо сочетается с вертикальной конструкцией, благодаря которой передняя часть не выглядит слишком изогнутой по сравнению с остальной частью кузова. Капот имеет то, что можно было бы описать как выпуклость обратной мощности, с крайними краями с обеих сторон, выступающими выше, на одной линии с фарами. Фары украшены семейной графикой Lexus, а зеркала снова большие и квадратные в стиле ставшей классикой Cruiser. Переходя к задней части, дизайн остается без суеты. Под большим задним окном находится полноразмерная световая полоса, которую можно открыть независимо от новой стандартной двери багажника с электроприводом.

Lexus GX 2024 года на 2,75 дюйма (70 мм) длиннее и на 3,74 дюйма (95 мм) шире, чем предыдущий автомобиль, а колесная база увеличена на 2,36 дюйма (60 мм). Внедорожник имеет длину 197,04 дюйма (5005 мм), ширину 83,33 дюйма (2117 мм) и, в зависимости от шин, с которыми он поставляется, высоту 75,39–76,18 дюйма (1915–1935 мм).

Rugged Overtrail впервые представлен в серийном производстве

Lexus GX 2024 года будет предлагаться в шести комплектациях: Premium, Premium+, Luxury, Luxury+ и совершенно новые для Lexus, Overtrail и Overtrail+. Последние два варианта, как говорят в Lexus, означают «максимально крутые трейловые версии». Концепты Overtrail ранее демонстрировались в январе на Tokyo Outdoor Show, но мы впервые увидим специальные выпуски с новым названием в производстве.

В то время как основная направленность маркетинговых материалов, кажется, подчеркивает двухцветную окраску кузова и интерьер «земляного тона», основным выводом является включение 33-дюймовых шин All-Terrain на 18-дюймовых колесах в стандартной комплектации. Чтобы шины оставались внутри кузова, модели GX Overtrail оснащены крыльями, а алюминиевая защитная пластина входит в стандартную комплектацию.

Комплектация Overtrail также оснащена электронной блокировкой заднего дифференциала и улучшенной артикуляцией колес благодаря электронно-кинетической динамической системе подвески Toyota (E-KDSS), которая отключает стабилизаторы поперечной устойчивости на бездорожье. В стандартную комплектацию также входит множество внедорожных технологий, в том числе Multi-Terrain Select (MTS), Crawl Control, Downhill Assist Control (DAC) и 3D Multi-Terrain Monitor.

Наконец, модели Overtrail+ получают более красивую пару передних кресел, разработанных для «оптимального комфорта на бездорожье», с функциями массажа и дополнительной функциональностью сиденья водителя.

Смерть V8, добро пожаловать TT V6

Lexus GX V8 мертв — да здравствует GX V6. Вместо этого вы получаете 3,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом, чтобы компенсировать разницу. Фактически, новая силовая установка более чем компенсирует разницу, предлагая 349 л.с. (354 л.с. / 260 кВт) и 479 фунт-футов (650 Нм) крутящего момента, что составляет 48 л.с. (45 л.с. / 36 кВт) и 34 фунт-фута. футов (46 Нм) больше, чем у старого V8. При запуске будет только одна силовая установка, но Lexus обещает, что гибридная трансмиссия будет представлена в ближайшем будущем.

Между тем, ICE V6 соединен с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, а тяговое усилие теперь оценивается в 8000 фунтов (3629 кг) для классов со стандартным тягово-сцепным устройством. Полный рабочий день 4WD является стандартным, как и всегда, и есть межосевой дифференциал повышенного трения Torsen. Кроме того, улучшенная раздаточная коробка означает, что переключение между 4H и 4L теперь также происходит быстрее.

Значительно улучшенный интерьер

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Новый Lexus GX демонстрирует новейший подход бренда к дизайну интерьера, в частности, заимствование элементов у Lexus RX и LM. Центральные вентиляционные отверстия HVAC перемещены намного ниже на приборной панели, чтобы вместить большой 14-дюймовый экран с беспроводными Apple Carplay и Android Auto. К счастью, все еще есть физические элементы управления климат-контролем и аудиосистемой, а рядом с селектором передач есть специальные кнопки для внедорожных функций автомобиля.

Внутри вы можете разместить семерых, если вы не решите выбрать отдельные капитанские кресла для сидений второго ряда. Третий ряд может быть запитан, и к нему можно получить доступ одним касанием, примененным к второму ряду 60:40. В другом месте внутри вы найдете до 12 подстаканников, до шести портов для зарядки и инвертор на 120 В для питания вспомогательного оборудования.

Lexus GX 2024 года поступит в продажу в начале 2024 года, а сборка будет происходить на заводе Tahara в Японии. Ожидайте, что цены будут объявлены ближе к запуску.

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