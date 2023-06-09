Туркменские газовики и нефтяники стали массово уезжать за рубеж из-за низких зарплат

CentralAsia (TM) - Туркменистанцы, работающие на предприятиях нефтегазового сектора, стали массово покидать страну из-за низких по меркам отрасли зарплат, а также потому, что занятые на аналогичных должностях иностранцы получают гораздо больше. Об этом сообщает издание Turkmen.news.

Редакция уточняет, что у нее есть список из 17 специалистов-бурильщиков, уехавших из республики за последние месяцы. Восемь из них ранее трудились в ирландской компании Dragon Oil, пятеро — в итальянской Eni и четверо — в малайзийской Petronas. Отмечается, что все вышеуказанные предприятия осваивают каспийский шельф.

Гражданам Туркменистана, например, старшим инженерам по бурению, платят $1000-1300 в месяц. Для жителей страны это считается приличным доходом, однако иностранцы зарабатывают такие же суммы за день.

Поскольку специалистам платят за счет добычи природных ресурсов, получается, что высокие зарплаты обеспечивает зарубежным нефтяникам и газовикам Туркменистан. Государству было бы выгодно поддерживать свои кадры с учетом их финансовых запросов, но иностранных руководителей компаний, работающих в секторе, это не волнует, заключает Turkmen.news.

По мнению источников издания, ситуацию усугубляют иностранные бурильщики, принижающие перед начальством профпригодность туркменских коллег. Хотя местные специалисты, уехав за рубеж, спокойно устраиваются на работу в крупные компании из Саудовской Аравии, Катара и других стран Ближнего Востока.

«Там им не только платят зарплату по общемировым стандартам, но и дают возможности карьерного роста и обучения, а детям оплачивают обучение в международных школах», — утверждает источник.

На разницу зарплат влияет и негласная установка чиновников. Например, в «Туркменнефти» максимальные зарплаты составляют $400-600 и топ-менеджменту говорят не повышать этот порог. Но при этом местные руководители не имеют полномочий урезать или контролировать оклады иностранных специалистов.

Таким образом, Туркменистан теряет квалифицированных работников, которых сложно заменить новичками. Ведь подготовка эксперта в нефтегазовой отрасли занимает 10-15 лет.