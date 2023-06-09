Площадь природного пожара в области Абай достигла 30 тыс. га

CentralAsia (KZ) - Площадь пожара в природном резервате «Семей орманы» увеличилась до 30 тыс. га. Утром в пятницу в акимате области Абай сообщали, что идет тушение пожара на трех участках, теперь, по данным МЧС Казахстана, - на шести.

«Тушение пожара в области Абай продолжается на шести участках. По информации комитета лесного хозяйства, предварительная площадь пожара 30 тыс. га», - сообщили в МЧС.

В тушении пожара задействовано более 600 человек, 168 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны, привлечено шесть вертолетов, которые ведут аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня. Всего осуществлено 55 сбросов воды с объемом 154 тонны.

По информации МЧС, глава ведомства Юрий Ильин прервал свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область и лично возглавит штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

По данным АО «Казгидромет», 9 июня днем на севере, западе области кратковременный дождь, гроза, ветер западный 9-14, днем на севере, западе области 15-20 м/с. Температура воздуха днем +29+34 °С, юге области сильная жара +38 °С.

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