Площадь природного пожара в области Абай достигла 30 тыс. га

- Казахстан, происшествия
- 17:36, 09 июня 2023
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CentralAsia (KZ) - Площадь пожара в природном резервате «Семей орманы» увеличилась до 30 тыс. га. Утром в пятницу в акимате области Абай сообщали, что идет тушение пожара на трех участках, теперь, по данным МЧС Казахстана, - на шести.
«Тушение пожара в области Абай продолжается на шести участках. По информации комитета лесного хозяйства, предварительная площадь пожара 30 тыс. га», - сообщили в МЧС.
В тушении пожара задействовано более 600 человек, 168 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны, привлечено шесть вертолетов, которые ведут аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня. Всего осуществлено 55 сбросов воды с объемом 154 тонны.
По информации МЧС, глава ведомства Юрий Ильин прервал свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область и лично возглавит штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.
По данным АО «Казгидромет», 9 июня днем на севере, западе области кратковременный дождь, гроза, ветер западный 9-14, днем на севере, западе области 15-20 м/с. Температура воздуха днем +29+34 °С, юге области сильная жара +38 °С.