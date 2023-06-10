Монголия направила свой второй отчет «Добровольный национальный обзор» в ООН

CentralAsia (MNG) - Монголия отправила ой второй отчет об уровне достижения целей устойчивого развития страны.

83 из 154 целей устойчивого развития Монголии изменились. К 2040 году возможно достичь 32 цели, необходимо усилить 36 целей, а также было замечено некоторое отступление от 16 целей. Например, во время пандемии в 2020 году цель, связанная со снижением уровня бедности была самой негативной.

При подготовке этого отчета Монголия, Узбекистан и Таджикистан участвовали в совместной программе «Twinning» и получили необходимый опыт и советы.

Монголия представила свой первый «Добровольный национальный обзор» в ООН в 2019 году.

Добровольные национальные обзоры – это процесс, в рамках которого страны проводят оценку и отчитываются о прогрессе в выполнении глобальных целей и обязательств «не оставить никого без внимания». Цель этого процесса – представить краткий обзор достижения ЦУР в стране в целях содействия ускорению прогресса с помощью обмена опытом, взаимного обучения, выявления пробелов и лучших практик, мобилизации партнерств.

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