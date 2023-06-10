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В Турции на ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв, пятеро погибли

CentralAsia (CA) -  В Анкаре произошел взрыв на производстве ракет и взрывчатых веществ, начался пожар, пишут TRT Haber и CNN Türk. Как отмечает Cumhuriyet, грохот был слышен в окрестных населенных пунктах.

Пять человек погибли, сообщило министерство нацобороны. На место происшествия выехали машины скорой помощи и пожарные, огонь удалось локализовать. Некоторых пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии. Начато расследование, перед заводом собрались родственники рабочих.

Спасатели пытаются достать из-под завалов пять человек, уточнил корреспондент CNN Türk.

  • Завод расположен в районе Эльмадаг, который находится к востоку от города. Он выполняет заказы для нужд МВД и Минобороны Турции.
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