В Колумбии четверых детей нашли живыми спустя 40 дней поиска после авиакатастрофы

CentralAsia (CA) - В джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, которые пропали после крушения самолета около 40 дней назад, сообщил президент страны Густаво Петро в своем Twitter.

«Радость для всей страны! Четверо детей, пропавших 40 дней назад в колумбийских джунглях, оказались живыми», — написал Петро.

Он также опубликовал фото, на котором изображены дети и военные, которые их нашли. Все четверо детей являются друг другу братьями, самому младшему — один год, остальным — четыре, девять и 13 лет, уточняет El Pais.

1 мая дети вместе с тремя взрослыми, среди которых была их мать, летели на самолете Cessna 206 из бразильского города Араракуара (штат Сан-Паулу) в колумбийский город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре (департамент Гуавьяре). В Колумбии дети должны были встретиться со своим отцом, которому пришлось бежать из Араракуары из-за угроз.

Во время полета у самолета отказал двигатель, пилот успел предупредить об этом диспетчеров прежде, чем самолет упал в джунглях недалеко от реки Апапорис. Спустя некоторое время разбитый самолет нашли, внутри него находились трое погибших взрослых, но детей не было.

Петро поручил организовать группу для поиска детей с привлечением военных и местных жителей. В итоге детей удалось найти больше чем через месяц, они были обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Им оказывают медицинскую помощь в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, а затем переведут в Боготу или Вильявисенсио.