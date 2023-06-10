В Астане решен вопрос дефицита воды, в городе запустили водовод, - СМИ

CentralAsia (KZ) - В Астане запустили водовод, который увеличил давление подачи воды, передает Tengrinews.kz.

В некоторых жилых комплексах столицы заметили, что напор воды в квартирах сохраняется. И полное отключение практически отсутствует.

В пресс-службе столичного акимата пояснили, что в городе запустили водовод с Астанинского водохранилища, запуск которого ранее анонсировал аким.

Информацию о запуске также опубликовал и аким Астаны Женис Касымбек.

«В городе с 2021 года идет строительство новой нитки водовода с Астанинского водохранилища и НФС-3. Вчера запустили водовод в работу. Данная нитка водовода позволяет обеспечить соответствующее давление питьевой воды в домах и стабильность работы системы», - сообщил Касымбек.

Завершение первого этапа новой насосно-фильтровальной станции питьевой воды (НФС-3) завершится до конца июня, заверил он. Тогда, по словам акима, в городе полностью снимется вопрос дефицита воды.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения