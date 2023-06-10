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На фоне крупного пожара на востоке Казахстана назначили нового главу МЧС

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, сообщила Акорда.

Ранее он занимал должность начальника Академии гражданской защиты МЧС РК.

Шарипханова сменит на посту главы МЧС Юрия Ильина, Токаев освободил его 10 июня своим указом. Он занимал этот пост с сентября 2020 года.

Отставка министра произошла на фоне пожара на востоке Казахстана в Абайской области. Площадь пожара составила до 60 тыс. га, погибли три работника лесничества, продолжаются поиски еще 11 сотрудников.

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