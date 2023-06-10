Леса в Канаде продолжают гореть, дым от них достигнет Южной Европы, - эксперты

CentralAsia (CA) - Дым от канадских лесных пожаров, который густой дымкой опустился на восточные районы США и Канады, распространился над Норвегией и, как ожидается, достигнет южной Европы, сообщили норвежские официальные лица в пятницу. Об этом передает The Guardian.

Используя модель прогноза климата, специалисты по атмосфере и климатическим исследованиям из Норвежского института исследований климата и окружающей среды (NILU) предсказали, как дым будет проходить через атмосферу, проходя над скандинавской страной, прежде чем двинуться дальше на юг. Ожидалось, что дым там не будет представлять опасности для здоровья.

«Дым от лесных пожаров в Канаде все еще стелется над Норвегией. Он также достигнет других частей Европы в течение следующих нескольких дней», - говорится в сообщении института в Twitter.

Дым распространился над Гренландией и Исландией с 1 июня, и наблюдения на юге Норвегии зафиксировали увеличение концентрации аэрозольных частиц, сообщило независимое исследовательское учреждение.

Дым, вероятно, продолжит распространяться по Норвегии, поскольку пожары бушуют в Канаде, говорится в его заявлении.

Кьетиль Торсет, директор по исследованиям NILU, сказал, что с повышением температуры из-за климатического кризиса лесные пожары, вероятно, будут более распространенными и более масштабными.

«Поэтому я думаю, что подобные эпизоды будут более распространенными в будущем. И они, конечно, оказывают влияние на климат», - сказал он Associated Press. «Нам особенно интересно увидеть последствия для Арктики, где отложение сажи на снегу и льду может фактически усилить местное потепление».

Канада и восточное побережье США столкнулись с опасными уровнями загрязнения в результате канадских лесных пожаров, главным образом в восточной провинции Квебек. Огромные полосы нездорового воздуха простирались до среднего запада США.

Среда стала худшим днем загрязнения воздуха лесными пожарами в новейшей истории США – в тот же день Нью-Йорк и Детройт сообщили о худшем качестве воздуха в мире.

Из-за дыма более 110 миллионов американцев получили предупреждения о токсичности воздуха, что привело к задержкам рейсов в крупных аэропортах, стало причиной переноса матчей Высшей бейсбольной лиги и побудило людей приобретать маски для лица времен пандемии.

Канада обратилась за помощью в борьбе с более чем 400 пожарами по всей стране.