К земле подходят 2 крупных астероида

CentralAsia (CA) - В середине июня сразу два крупных потенциально опасных астероида - (488453) 1994 XD и 2020 DB5 - подходят близко к Земле, достигнув яркости чуть выше 14 зв. вел.

Как сообщает Институт прикладной математики имени М.В.Келдыша Российской академии наук, их абсолютный блеск почти одинаков (H = 19.2...19.3), а значит, астероиды могут иметь похожие размеры (порядка 400-800 м).

12 июня Землю и астероид 1994 XD будут отделять 3,2 млн км (в 8 раз дальше Луны). Найденный без малого 30 лет назад, в декабре 1994 года, космический камень подходит ближе всего к Земле с момента своего открытия.

2020 DB5 сблизится с Землей тремя днями позже (15 июня), промчавшись в 11 раз дальше Луны.

Как видно из обозначения, с момента открытия этого «камешка» прошло лишь три года. А это ещё раз напоминает о том, что значительная часть столь же крупных «околоземников» остаются неизвестными.

ИПМ РАН отслеживает оба астероида в обсерватории ISON-Kitab. А радар «Голдстоун» в Калифорнии планирует уточнить размеры и формы объектов.