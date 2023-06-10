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Трампу предъявлено 37 уголовных обвинений
Дональд Трамп
Дональд Трамп

CentralAsia (CA) -  Дональду Трампу предъявлено 37 обвинений. Утверждается, что экс-президент США завладел ядерными секретами и хранил дома конфиденциальные документы, передает Euronews.

Экс-президенту США Дональду Трампу грозит 37 обвинений в связи с хранением сотен секретных документов после того, как он покинул Белый дом. Как указано в 49-страничном федеральном обвинительном заключении, речь идёт о сокрытии информации и документов, а также о заговоре с целью воспрепятствования правосудию и лжесвидетельстве.

Власти США обнаружили более 300 секретных документов в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Специальный советник Министерства юстиции Джек Смит заявил, что законы, защищающие информацию о национальной обороне, имеют решающее значение и должны соблюдаться: «У нас в стране один свод законов, и они распространяются на всех. Применение этих законов, сбор фактов, - вот что определяет исход расследования. Ни больше, ни меньше».

Дональд Трамп, ставший первым бывшим президентом в истории США, которому предъявлены федеральные обвинения, какие-либо правонарушения со своей стороны отрицает .

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