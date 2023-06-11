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Законопроект о гражданской авиации Монголии предлагает новые экономические правила

CentralAsia (MNG) -  6 июня Постоянный комитет по экономике поддержал обсуждение проекта поправки к Закону о гражданской авиации, внесенного правительством 25 мая.

Министр дорожного и транспортного развития Бямбацогт Сандаг сообщил, что законопроект состоит из 10 глав и 51 статьи. В законопроект включены контроль, регулирование, функции и эксплуатация гражданской авиации в соответствии с Типовым законом о безопасности гражданской авиации, рекомендованным Международной организацией гражданской авиации.

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