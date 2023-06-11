Губернатор Анкары назвал причину взрыва на ракетном заводе

CentralAsia (CA) - Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре, произошедший утром 10 июня мог быть вызван химической реакцией. Об этом сообщил губернатор города Васип Шахин. В результате взрыва погибли пять рабочих.

«Примерно в 8:45 (по местному времени) в результате химической реакции произошел взрыв. К сожалению, пятеро наших рабочих погибли. Наша прокуратура изучает этот вопрос»,— сказал Шахин журналистам на месте происшествия, передает Cumhuriyet. По его словам, взрыв произошел в динамитном цехе. Губернатор добавил, что официальные заявления будут сделаны позднее.

Завод, на котором произошел взрыв, принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию MKE. На заводе производятся ракеты и взрывчатые вещества для Минобороны и МВД Турции. После взрыва над предприятием поднялся столб дыма, произошел пожар. Под завалами оказались пять человек, их удалось спасти, сообщил Васип Шахин.