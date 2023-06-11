В Казахстане в результате лесного пожара погибли 14 человек
- Казахстан, происшествия
- 11:45, 11 июня 2023
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CentralAsia (KZ) - В результате природного пожара в Абайской области на востоке Казахстана погибли 14 человек. Ранее сообщалось о трех погибших сотрудниках лесничества, затем в ходе поисковых работ были обнаружены еще 11 тел. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.
«Устанавливаются личности погибших»,— рассказали в ведомстве. Сейчас пожар тушат более 1 тыс. человек и 252 единицы техники.
Тушение пожара в области Абай продолжается на 9 участках. Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов подтвердил, что обстановка постепенно стабилизируется.
Природный пожар начался 8 июня, его площадь составила 60 тыс. га. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне произошедшего сменил главу МЧС.
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