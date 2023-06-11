экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане в результате лесного пожара погибли 14 человек

CentralAsia (KZ) -  В результате природного пожара в Абайской области на востоке Казахстана погибли 14 человек. Ранее сообщалось о трех погибших сотрудниках лесничества, затем в ходе поисковых работ были обнаружены еще 11 тел. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

«Устанавливаются личности погибших»,— рассказали в ведомстве. Сейчас пожар тушат более 1 тыс. человек и 252 единицы техники.

Тушение пожара в области Абай продолжается на 9 участках. Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов подтвердил, что обстановка постепенно стабилизируется.

Природный пожар начался 8 июня, его площадь составила 60 тыс. га. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне произошедшего сменил главу МЧС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com