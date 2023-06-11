Путин: украинское наступление началось

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось, сообщает «КоммерсантЪ».

«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов»,— сказал президент на пресс-конференции вечером 9 июня. Как сообщил Владимир Путин, интенсивные бои продолжаются пять дней. По его словам, потери Украины «значительно превышают классические показатели» при контрнаступлении — «три к одному». Вместе с тем Владимир Путин назвал трагедией потери Украины. Ответственность за эти потери он возложил на «киевский режим».

Как отметил Путин, у России пока не хватает современных вооружений. Однако он заявил, что оборонно-промышленный комплекс развивается быстро, и все поставленные в этой области задачи будут выполнены. По мнению президента, неудачи контрнаступления Украины в том числе связаны с эффективностью современных российских вооружений.

Президент сказал, что наступательный потенциал украинских войск сохраняется. «Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий при выстраивании наших действий в ближайшее время»,— заявил он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что Украина пыталась перейти в контрнаступление с 4 июня. По данным министра, за три дня боевых действий погиб 71 российский военный и 3715 украинских военнослужащих. Ночью 8 июня, как сообщил министр обороны, 1,5 тыс. украинских военных и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону российских войск в Запорожской области. По словам министра, силы Украины отодвинули благодаря разведке и «превентивному удару артиллерии» и авиации.