Суд в Армении приговорил к условному сроку обвиняемую в похищении сына Пашиняна

Никол Пашинян (слева) и Ашот Пашинян в 2021 году

CentralAsia (CA) - Суд общей юрисдикции Еревана приговорил Гаяне Акопян к трем годам и 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год по обвинению в попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота, передает «Интерфакс».

20 мая суд заключил Гаяне Акопян под арест на один месяц. По информации агентства, она является матерью погибшего в карабахской войне военнослужащего.

Ранее газета «Айкакан жаманак», принадлежащая премьеру Армении, сообщила, что 17 мая произошла попытка похищения сына Никола Пашиняна Ашота.

По информации газеты, похитителями были члены общественной организации «Зов сыновей», которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но в какой-то момент ему удалось выпрыгнуть из остановившейся машины. В результате его сбил автомобиль, следовавший за членами той же организации. Ашот Пашинян получил травму ноги, а члены «Зова сыновей» скрылись. При этом в организации утверждали, что похищения не было. По их версии событий, Ашот Пашинян сам добровольно сел в машину, а потом решил из нее выпрыгнуть.

Организация «Зов сыновей» создана родителями погибших в армяно-азербайджанской войне 2020 года. 8 мая организация объявила о начале кампании по отставке правительства.