экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане 12 июня объявлено днем общенационального траура по погибшим в лесном пожаре
Предыстория: В Казахстане в результате лесного пожара погибли 14 человек

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим в лесном пожаре в Абайской области. Об этом он заявил во время встречи с семьями погибших, сообщает Акорда.

Токаев выразил соболезнования семьям погибших работников лесничеств и подчеркнул, что это «большая трагедия для всего нашего народа».

Природный пожар в Абайской области на востоке Казахстана начался 8 июня. Его площадь составляет 60 тыс. га. В тушении участвуют более 1 тыс. человек и 252 единицы техники. На фоне пожара Касым-Жомарт Токаев сменил главу МЧС. В результате пожара погибли 14 человек, личности пяти из них удалось установить.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com