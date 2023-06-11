Токаев прокомментировал лесные пожары на востоке Казахстана

CentralAsia (KZ) - В ходе встречи с семьями погибших работников лесничеств в области Абай президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ЧП – преступной халатностью со стороны всех исполнительных органов и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, сообщает Акорда.

«Согласен, это преступная халатность со стороны всех исполнительных органов и сотрудников. Я уже об этом говорил. Сейчас буду проводить совещание по линии прокуратуры, все будут привлечены к ответственности. Я считаю, что это − преступная халатность», − заявил Токаев.

Он подчеркнул, что халатность заключается в том, что министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия.

«Да, действительно, надо было на месте, самыми быстрыми оперативными средствами потушить пожар, локализовать как минимум. Не сделали. Проявили непрофессионализм, проявили халатность. Все будут наказаны», − заверил президент.

Также Токаев пообещал назначить семьям постоянные пособия и создать фонд помощи, средства которых будет контролировать лично.

Одна из пострадавших задала президенту серию вопросов о причинах происшествия, считая директорат лесничества виновным в нем: «Как такое возможно? Почему мой муж оказался в лесу на своем личном автомобиле? Почему никогда в лесничествах нет запчастей, ничего нет? Все машины у них вечно сломаны. Почему директор лесничества, когда мой муж пришел писать заявление на увольнение, ему его не подписал? Почему они сказали, что они якобы вообще не видели это заявление? Почему они так делают? Мое личное мнение, что виноваты они».

Токаев ответил, что эти вопросы «законные» и «правильные»: «Все, кто так или иначе сопричастен к этой трагедии, вот вы говорите – директор лесничества, − они будут привлечены к ответственности».

«Я несу за вас ответственность. Я, как глава государства, приношу свои извинения за случившееся. Понимаю, очень тяжело. Вы лишились кормильцев, отцов семейств, самых близких родственников. Но, к сожалению, в этой жизни такие вещи происходят. Нет никакого оправдания всему тому, что произошло. Еще раз повторю, что и моральная, и финансовая помощь вам будет оказана», − заявил Токаев.

Он заверил, что им будет оказана «всемерная поддержка», будь то финансовая помощь или другая. В том числе, по устройству детей в детские сады, вузы и все, что нужно.

«Будут назначены персональные пособия всем семьям, которые пострадали. Я вам это обещаю. Постоянное (пособие). И будет создан при мне специальный фонд. Я лично буду оказывать помощь пострадавшим. Через меня пройдут все эти средства. Кредиты закроем», − пообещал президент.

По его словам, исполнители, в том числе аким области Абай, составят пофамильные списки с нуждами каждой семьи и «на следующей неделе все будет закрыто, все будет удовлетворено».

Природный пожар в Абайской области на востоке Казахстана начался 8 июня. Его площадь составляет 60 тыс. га. В тушении участвуют более 1 тыс. человек и 252 единицы техники. На фоне пожара Касым-Жомарт Токаев сменил главу МЧС. В результате пожара погибли 14 человек, личности пяти из них удалось установить.

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