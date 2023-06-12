Объем экспорта угля из Монголии увеличился втрое

CentralAsia (MNG) - По данным Министерства горной и тяжелой промышленности, с 26 мая по начало июня было вывезено более 9 тысяч грузовиков с углем. За тот же период границу пересекло 950 контейнеров с углем, а также было совершено более тысячи беспилотных перевозок умными AGV.

Суммарно указанными транспортами вывезено 1 134,0 тыс. тонн угля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт угля увеличился на 107 процентов. С начала года экспортировано 24 049,4 тыс. тонн угля, при этом экспорт угля увеличился на 18 194,5 тыс. тонн или в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Медный концентрат: экспортировано 384 грузовика и 224 контейнера. Всего с начала года экспортировано 630,2 тысячи тонн, что на 2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железная руда и концентрат: границу пересекли 27 грузовиков и 1830 контейнеров. Всего с начала года экспортировано 2232,6 тысячи тонн, что на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последнюю неделю границу пересекли 130,8 тыс. тонн железной руды и концентратов.

Общий экспорт минеральных продуктов: в среднем 52 процента. Например, угля 65,9%, медного концентрата 45,1%, железа 26,5%, золота 28,3%, нефти 30,6%, цинка 83,6%, фтора 84,1%.

Всего за первые пять месяцев года реализовано 1,5 млн тонн угля. Из них АО «Эрдэнэс Тавантолгой» реализовало 1,0 млн тонн угля в режиме онлайн на сумму 126,7 млн долларов США и увеличило свои доходы на 37,7 млн долларов США.

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