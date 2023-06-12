Спикер парламента пригласил спикера Бундестага г-жу Бербель Басс посетить Монголию

CentralAsia (MNG) - В пятницу спикер парламента Занданшатар Гомбожав принял представителей во главе с Ларсом Клингбайлом, депутатом Бундестага ФРГ, сопредседателем Социал-демократической партии Германии.

«Монголия придает большое значение отношениям и сотрудничеству, которые она развивает с Германией, своим «третьим соседом» и главным партнером Европейского Союза. Отношения между двумя странами основаны на демократии, справедливости, правах человека, свободе, верховенстве закона. и свободная рыночная экономика, которая развивалась во всех социальных и экономических секторах на основе общих ценностей. Монголия выбрала путь демократии и создала постоянный парламент в 1990 году, подчеркнув быстрое развитие межпарламентских отношений и сотрудничества. Сотрудничество между законодательными органами обеих сторон важно для укрепления демократии и защиты демократических ценностей», — отметил Занданшатар Гомбожав в начале встречи.

Также спикер парламента Занданшатар подтвердил свое приглашение председателю Бундестага Германии госпоже Бербель Басс посетить Монголию.

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