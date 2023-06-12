экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Визит Пан Ги Муна в Монголию начинается сегодня

CentralAsia (MNG) -  Бывший генсек ООН Пан Ги Мун посетит Монголию в понедельник, 12 июня, для участия в ежегодном форуме «Трансалтайский диалог по устойчивому развитию — гендерное равенство и устойчивое развитие», охватывающий страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пан Ги Мун впервые побывал в Монголии в 2006 году, когда он был министром иностранных дел Республики Корея. С тех пор он посещал Монголию в 2009 и 2019 годах во время службы на посту генерального секретаря ООН.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com