Визит Пан Ги Муна в Монголию начинается сегодня

CentralAsia (MNG) - Бывший генсек ООН Пан Ги Мун посетит Монголию в понедельник, 12 июня, для участия в ежегодном форуме «Трансалтайский диалог по устойчивому развитию — гендерное равенство и устойчивое развитие», охватывающий страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пан Ги Мун впервые побывал в Монголии в 2006 году, когда он был министром иностранных дел Республики Корея. С тех пор он посещал Монголию в 2009 и 2019 годах во время службы на посту генерального секретаря ООН.

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