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Монголия поднялась на 74 место в рейтинге развития электронного правительства ООН

CentralAsia (MNG) -  Растущая роль электронного правительства в продвижении всеобщего развития с активным участием общественности проходит в тесном взаимодействии с растущим спросом на транспарентность и отчетность во всех регионах мира.

В 2022 году Монголия заняла 74 строчку в рейтинге уровня развития электронного правительства ООН, шагнув за два года с 92-й строчки на 18-ю позицию вверх. В 2020 году Монголия заняла 92 место среди 193 стран в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства

Этот список определяется показателями онлайн-сервиса, человеческого капитала и коммуникационной инфраструктуры.

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