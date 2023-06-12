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В Улан-Баторе пройдет первый форум «Внедрение воздушного пространства со свободным маршрутом»

CentralAsia (MNG) -  Главное управление гражданской авиации Монголии планирует организовать первый форум «Внедрение воздушного пространства со свободным маршрутом» в ноябре этого года в Улан-Баторе. В форуме примут участие представители ICAO, стран АТР, IATA и CANSO, а также лидеры отрасли гражданской авиации и авиаперевозчики.

3 марта 2023 года приказом начальника Главного управления гражданской авиации создана рабочая группа по организации международной конференции «Внедрение воздушного пространства со свободным маршрутом».

Достигнута договоренность о проведении онлайн-встречи по повестке дня первого форума и организации встречи в июле 2023 года совместно с Азиатско-Тихоокеанским центром ICAO, ведется подготовка.

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