XII Международный конгресс монголоведов состоится в Улан-Баторе
CentralAsia (MNG) - Кабмин Монголии утвердил состав комиссии, ответственной за организацию XII Международного конгресса монголоведов, который пройдет в Улан-Баторе в августе 2023 года.
По уставу Международной Ассоциации Монголоведения /МАМ/, конгресс проводится каждые пять лет под патронажем Президента Монголии. Эти встречи, которые обсуждают достигнутые в области монголоведения успехи, раз за разом подтверждают то, что Монголия является мировым центром монголоведения.
XI Международный конгресс монголоведов прошел в 2016 году под патронажем тогдашнего президента Монголии Элбэгдоржа Цахиа. Тема конгресса – «Монголоведение и устойчивое развитие».
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