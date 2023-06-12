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XII Международный конгресс монголоведов состоится в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Кабмин Монголии утвердил состав комиссии, ответственной за организацию XII Международного конгресса монголоведов, который пройдет в Улан-Баторе в августе 2023 года.

По уставу Международной Ассоциации Монголоведения /МАМ/, конгресс проводится каждые пять лет под патронажем Президента Монголии. Эти встречи, которые обсуждают достигнутые в области монголоведения успехи, раз за разом подтверждают то, что Монголия является мировым центром монголоведения.

XI Международный конгресс монголоведов прошел в 2016 году под патронажем тогдашнего президента Монголии Элбэгдоржа Цахиа. Тема конгресса – «Монголоведение и устойчивое развитие».

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