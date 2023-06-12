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Монгольские акробаты выиграли бронзовый трофей на Всемирном цирковом фестивале

CentralAsia (MNG) -  Артисты «Монгольского центра развития цирка» успешно приняли участие и завоевали бронзовый приз на международном цирковом 45-м фестивале «Монте-Карло» класса А, проходившем в Монте-Карло, Королевство Монако, за акробатическое шоу «Mystery of Gentlemen».

Высоко оценивая достижения вышеуказанных артистов и заслуги в продвижении качества и уровня монгольского циркового искусства на международном уровне, Постановлением Правительства № 120 от 2008 года в соответствии с Постановлением Правительства № 120 от 2008 г. «Порядок присуждения денежных премий деятелям культуры и искусства, добившимся исключительных успехов на международных культурных и художественных фестивалях, конкурсах, выставках и книжных ярмарках», были присуждены денежные премии в размере 34,0 млн тугриков.

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