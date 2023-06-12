США и Саудовская Аравия вновь заявляют об опасениях по поводу «безопасного убежища» в Афганистане

CentralAsia (CA) - Выступая на пресс-конференции во время министерской встречи Глобальной антитеррористической коалиции, состоявшейся 8 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) министр иностранных дел Саудовской Аравии и госсекретарь США подчеркнули необходимость не допустить, чтобы Афганистан стал убежищем для террористических групп, пишет Тolonews.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд повторил, что «нам нужно больше сосредоточить нашу работу в Афганистане, чтобы Афганистан снова не мог стать убежищем для террористических групп».

«Нам необходимо вместе работать над общими проблемами и обеспечить надлежащие условия для репатриации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Ирак и Сирию, а также для репатриации граждан или диаспоры в других странах», — сказал он.

Выступая на той же пресс-конференции, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продемонстрировал с момента окончания самой продолжительной войны Америки, что он будет по-прежнему «сосредоточен на наших основных интересах национальной безопасности в предотвращении возрождения терроризма, исходящего из Афганистана, и при необходимости принимать меры для решения этой проблемы».

«Я думаю, что в последние месяцы мы достаточно ясно продемонстрировали нашу способность сделать именно это, в том числе ликвидировать высокопоставленного лидера «Аль-Каиды», который проживал в Афганистане. Кроме того, мы работаем с партнерами, с соседями, чтобы усилить способность бороться с любым терроризмом, который может находиться в Афганистане и исходить оттуда», — сказал Блинкен, цитируемый Госдепартаментом.

Блинкен также добавил, что это министерское совещание, которое мы только что провели, сосредоточилось на нескольких ключевых областях потребностей. К ним относятся стабилизация районов, освобожденных от ИГИЛ, чтобы группировка не могла использовать плохие условия безопасности, экономические или гуманитарные условия, которые приводят людей в отчаяние; а также репатриацию иностранных боевиков-террористов и членов их семей из лагерей Аль-Холь и других перемещенных лиц. Мы также стараемся идти в ногу с новыми угрозами, в том числе с расширением деятельности ИГИЛ в странах Африки к югу от Сахары и ИГИЛ в Хорасане. По словам Блинкена, коалиция из 86 членов оставляет этот министерский пост более целенаправленным и оснащенным для продолжения миссии по искоренению ИГИЛ.

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия как двусторонние партнеры, так и через Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) тесно сотрудничают для решения ряда других проблем в регионе.

Это произошло после того, как официальный представитель Исламского Эмирата Забиулла Муджахид заявил, что Глобальная коалиция по разгрому ДАИШ не должна преувеличивать значение проблемы ДАИШ в Афганистане.

«Даеш ни для кого не представляет угрозы, и его ликвидируют. Конечно, наши операции за последние два года были направлены против их убежищ, и более 100 из них были уничтожены», — сказал Муджахид.

Политологи высказали разные мнения по этому поводу: «Многие из них происходят из Пакистана и экспортируются в другие страны. Думаю, ДАИШ прячется в Афганистане-Пакистане и приграничных районах со Средней Азией. Но их активность значительно снизилась по сравнению с тем, что было раньше», — сказал политолог Сарвар Ниазаи.

«Борьба, которую Исламский Эмират вел против Даиш, страны мира также признали, что они преуспели в этих областях», — сказал политолог Сайед Акбар Сиал.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США оказывают мощную поддержку ИГИЛ и «Аль-Каиде» в Афганистане, сообщает ТАСС.